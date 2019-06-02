DÜNYA

Kadın çalışanı beyzbol sopasıyla bayıltıp dükkanı soydu

Meksika’da bir hırsız, spor ekipmanları satan bir dükkanı, kadın çalışanın kafasına beyzbol sopasıyla vurup, baygınlık geçirmesine neden olduktan sonra soyup kaçtı. Hırsız, Uber’den araç çağırınca, şoförün kendisini tanıması üzerine yakalandı.

Olay, Meksika’nın Sonora eyaletinde yer alan Navojoa şehrindeki ‘Multideportes’ isimli spor ekipmanları satan bir dükkanda meydana geldi. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın kısa bir süre dükkanın girişinde kadın çalışanla konuştuğu ve bu sırada dükkanda satılan beyzbol sopalarından birini elinde tuttuğu görülüyor.

Daha sonra ise kadın, kasaya doğru yürüdüğü sırada adam elindeki sopayla kadının kafasına sert bir şekilde vuruyor. Bunun üzerine kadın baygınlık geçiriyor ve kendini toparlayamıyor. Hırsız da bu sırada dükkanı soyup, kaçıyor.

52 yaşındaki kadın çalışanın kızı ise, saldırı ve soygun anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak; annesinin hastanede ve durumunun ciddi olduğunu belirtti ve saldırganın tespit edilmesi için yardım istedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra saldırganın çağırdığı ‘Uber’ aracının şoförü, saldırganı tanıyarak yakalanmasını sağladı.

Yerel basına olayla ilgili açıklamada bulunan bölge savcısı ise, Navojoa’daki gerçekleşen olaydan haberdar olduklarını, bu kapsamda 1 kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail Suriye'yi füzelerle vurdu!
İsrail Suriye'yi füzelerle vurdu!
Ozan Kabak'a İngiltere'den 3 talip
Ozan Kabak'a İngiltere'den 3 talip
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İnfaz yasasında neler değişiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İnfaz yasasında neler değişiyor?
Fatih Terim üstünü çizdi! Geri gönderiyor
Fatih Terim üstünü çizdi! Geri gönderiyor
Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi 5 terörist daha öldürüldü
Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi 5 terörist daha öldürüldü
Abdullah Avcı'dan flaş Beşiktaş sözleri
Abdullah Avcı'dan flaş Beşiktaş sözleri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cengiz Ünder’in coaster korkusu
Cengiz Ünder’in coaster korkusu
Kediyi kurutmak hiç kolay olmadı!
Kediyi kurutmak hiç kolay olmadı!
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Yusufeli İlçesinde oy verme işlemi başladı
Yusufeli İlçesinde oy verme işlemi başladı
Adıyaman Kesmetepe'de oy verme işlemi başladı
Adıyaman Kesmetepe'de oy verme işlemi başladı
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Binali Yıldırım"Bal gibi çalmışlar"
Binali Yıldırım"Bal gibi çalmışlar"
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez