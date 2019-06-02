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Cengiz Ünder’in coaster korkusu

Antalya’da bir otelde düzenlenen eğlence etkinliklerine katılan A Milli Takımı, bin 287 metre uzunluğunda ve 115 kilometre hızla giden hyper coastera bindi. Cengiz Ünder ise coesterın yüksekliğinden ve hızından korkarak, geri indi.

A Milli Takım, Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan The Lend of Legends Tema Parkı’nda çeşitli etkinliklere katıldı. Oyuncular ilk olarak en üst noktası 62 metre, bin 287 metre uzunluğunda ve 115 kilometre hızla giden hyper coastera bindi. Coasterda en ön sırayı Ozan Tufan ve Enes Ünal aldı. Coesterda yer alan Cengiz Ünder ise coesterın yüksekliğinden ve hızından korkarak, geri indi. 

Coesterdan indikten sonra Teknik Direktör Şenol Güneş’e doğum günü pastası kesildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından son bulan sürprizde, Güneş kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Ardından su parkı ve gösteri merkezi alanına giden takım, yapılan gösterileri ilgiyle izledi. 
Öte yandan vatandaşlar A Milli Takımı’na yoğun ilgi gösterdi. 

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