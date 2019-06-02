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Sultangazi’de anne ve kızına tacizde bulunan şüpheli linç edilmeye çalışıldı

Sultangazi’de anne ve kızını takip ederek fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı. Yüzü kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2419 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu erkek şahıs, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şahıs karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu. Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Şahsın taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şahıs polis otosuna bindirilerek uzaklaştırılırken, yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Tacizci sınır dışı edilecek 

Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezine götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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