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Keskin’de oy verme işlemi sırasında arbede yaşandı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin ilçesinde oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı. Oy verme işlemi sırasında 1021 No’lu sandıkta arbede yaşandı.

Keskin ilçesinde seçmenler yeniden sandığa gidiyor. İlçedeki eğitim kurumlarına kurulan 23 sandıkta seçmenler sabah saat 08.00’de oy verme işlemine başladı. Halk Eğitim Merkezi Salonundaki 1021 No'lu sandıkta okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadının yanındaki refakatçiye sandık başkanı tarafından izin verilmeyince sandık görevlileri, müşahitler ve seçmen arasında arbede yaşandı. Olaya hemen müdahale eden polis ve bekçiler seçim görevlileri dışındaki kişileri dışarı çıkarttı. Halk eğitim Merkezine çok sayıda polis takviye edildi. 

AK Parti’nin Keskin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, Halk Eğitim Merkezindeki 1022 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, “Seçimler yenileniyor. İnşallah başta memleketimiz olan Keskin için, partimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar sükûnet içerisinde gelindi. İnşallah seçimde huzur ve sükûnet içerisinde geçer. Milletin iradesi inşallah AK Parti ve AK Partinin adayı olarak şahsımı göstereceğime inanıyorum. Şimdiden vatana millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. 

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