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Jandarmadan bayram öncesi eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Bartın'da jandarma tarafından aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 48 noktada eş zamanlı yapılan operasyonlarda Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bilişim veya Banka Kartlarını Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Yalan Tanıklık, Tehdit, Yaralama gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 17 şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edilirken, 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

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