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İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama

İstanbul Havalimanı’nı kullanan 10 milyonuncu yolcu Esra Yeşilöz, bayram tatili için İzmir’e gitmek üzere geldiği havalimanında sürpriz törenle karşılandı.

5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşen büyük taşınmanın ardından tam kapasiteyle faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı, bugün 10 milyonuncu yolcusunu ağırladı. Şanslı yolcuya İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından sürpriz karşılama töreni yapıldı. 

Sürpriz karşılamada şaşkınlığını gizleyemedi 

10 milyonuncu yolcu olduğundan habersiz bir şekilde bayram tatili için İzmir’e gitmek üzere havalimanına gelen Esra Yeşilöz isimli yolcu, kontuarda bilet işlemlerini tamamladığı sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Havalimanı yönetimi yolcuyu, özel yolcuyu bando ve konfeti eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Gösterişli karşılama töreni karşısında yolcu şaşkınlığını gizleyemedi. Seyahat etmek için havalimanına gelen çok sayıda yolcu da o anlara eşlik etti. Bazı yolcular cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Bando ekipleri ise sergiledikleri performansla terminaldeki bütün yolculara keyifli anlar yaşattı

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