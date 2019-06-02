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Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı

Bağcılar’da park tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Bağcılar Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, olayın yaşandığı sokağın bir sokak ilerisinde esnaf olan bir kişi aracını bir kebapçı dükkanının önüne park etmek istedi. Bu sırada kebapçıda çalışanlar şahsa aracını buraya çekmemesini söyledi ve aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracını park etmek isteyen şahsın yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü. Yaşanan kavgada kebapçı dükkanına taşlarla saldıran şahıslar dükkanın içerini savaş alanına çevirdi. Bu sırada kebapçıda bulunanlar da gruba silahlarla karşılık verdi. 

Açılan ateş sonucu dükkana saldıran şahıslardan Mehmet B. ve Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybederken, 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan bu olay sonrasına olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa kimseyi sokmazken yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Bağcılar'da dehşet dolu anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dükkanın önünde kavga eden şahıslar ellerine ne geçirirse dükkana atmaya ve camlarını kırmaya başlıyor. Bu sırada silah sesleri yükselmeye başlıyor ve bir şahsın yere düştüğü görülüyor. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında 3 zanlıyı gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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