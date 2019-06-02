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Marmaris'te plajlarda bayram yoğunluğu

EGE ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yeri, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyenlerle dolarken Muğla'nın Marmaris ilçesinde de yoğunluk yaşandı. İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik, mavi bayraklı plajların bulunduğu sahil şeridi tatilcilerle doldu.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris'e gelenler, soluğu plaj ve otel havuzu başlarında aldı. Hissedilen hava sıcaklığının yer yer 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 olarak ölçüldü. Güneşlenenler, denize girip yüzerek eğlenenler tatilin tadını çıkardı. 

Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, döner dolap ve deniz paraşütü gibi su sporları yaptı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı ve Turban mevkisinde restoran ile kafeteryalar tatilcilerle doldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü de plaka tespit cihazları kayıtlarına göre yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığını ve 350 bin kişinin bayram tatili için kente geldiğini bildirdi.

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