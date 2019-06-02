DÜNYA

Azez'de patlama 13 ölü

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez'de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez'de namaz çıkışında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Patlama sonrası büyük bir kargaşa yaşanırken, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralıları en yakın sağlık merkezlerine götürdü. Yaralıların 2'sinin kimliğinin tespit edildiği ve Azez kenti sakinlerinden olduğu kaydedildi.

Saldırının yaşandığı bölge yakınındaki kent pazarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yıldırım'dan İmamoğlu ile canlı yayına yeşil ışık
Yıldırım'dan İmamoğlu ile canlı yayına yeşil ışık
YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş karar
YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş karar
Azez'de bombalı saldırı: 14 sivil öldü
Azez'de bombalı saldırı: 14 sivil öldü
Türkiye Özbekistan maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye Özbekistan maçı golleri ve geniş özeti
İsrail'de eğitim ve adalet bakanları görevden alındı
İsrail'de eğitim ve adalet bakanları görevden alındı
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti sinyali
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti sinyali
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na çağrı
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na çağrı
Ekrem İmamoğlu: Ramazan Bayramımız mübarek olsun
Ekrem İmamoğlu: Ramazan Bayramımız mübarek olsun
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Yıldırım: Adalet yerini buldu 'Dede Yıldırım' başkan oldu
Yıldırım: Adalet yerini buldu 'Dede Yıldırım' başkan oldu
Muğla'da Ukraynalı turistin şüpheli ölümü
Muğla'da Ukraynalı turistin şüpheli ölümü
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Kartal'da bir kadına ateş edip yaralayan 2 kişi yakalandı
Kartal'da bir kadına ateş edip yaralayan 2 kişi yakalandı
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?