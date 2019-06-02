İSTANBUL Kartal'da bir kadına ateş edip yaralayan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre K.K. isimli kadını silahla yaralayan 2 kişi daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

A.O.S (26) ve F.V. (37) isimli zanlılar adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu: Kartal'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıymet Gökten isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Gökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.