Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi
SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre iller ile İstanbul'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
SAKARYA’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Depremi yaşayarak kendini dışarıya atan vatandaş, "1999 depreminde yaşadıklarımızı aynı yaşamış gibi hissettik. Herkes sokağa çıktı, herkes tedirgin halde" dedi.