DÜNYA

Rusya'da kamyon trene çarptı

Rusya’da hemzemin geçitte hızını alamayan kamyon trene çarptı. Çarpışmadan sonra trende ve kamyonda yangın çıktı. Rus polisi kaza sonrası trenin görüntülerini yayınladı.

Rusya’nın Adigey Cumhuriyeti’nde hemzemin geçitte duramayan bir kamyon, Soçi kentine bağlı Adler ilçesinden hareket ederek Tümen bölgesindeki Nijnevartovsk şehrine giden yolcu trenine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda ve tren vagonunda yangın çıktı.

Büyük paniğin yaşandığı olayda birçok kişi tren vagonlarından kendi imkanlarıyla tahliye edildi.

Yangının büyümesinden sonra itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Kamyon şoförü ise sıkıştığı şoför koltuğundan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Yaşanan kazada alevlerin yükselmesiyle birlikte yolcular tahliye edildikten sonra itfaiye ekipleri yangının çıktığı vagonlara müdahale etti.

Bazı yolcular dumandan zehirlenince ayakta tedavi edildi.

Büyük paniğin yaşandığı olayda kondüktörün yangın büyümeden kapıları açmasıyla felaket önlenmiş oldu.

Yaşanan kazada kamyon sürücüsünün durumunun ağır olduğu tren yolunda oluşan zarar nedeniyle seferlerin geçici bir süre durdurulduğu kamyonun ise tamamen küle döndüğü açıklandı.

Rus polisi, olay sonrası yaşanan panik anlarının görüntülerini yayınladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ölen muhtarın yerine bu kez eşi seçildi
Ölen muhtarın yerine bu kez eşi seçildi
Adıyaman Kesmetepe’de seçimin galibi belli oldu
Adıyaman Kesmetepe’de seçimin galibi belli oldu
Galatasaray'ı deviren Anadolu Efes final kapısını araladı
Galatasaray'ı deviren Anadolu Efes final kapısını araladı
Türkiye Özbekistan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Türkiye Özbekistan maçı hangi kanalda saat kaçta?
Samsun'da uyuşturucu ve içki içirerek tecavüze 4 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu ve içki içirerek tecavüze 4 gözaltı
Mike Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır
Mike Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi
Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi
Deprem anı güvenlik kamerasında
Deprem anı güvenlik kamerasında
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Fethiye’de trafik kazası: 1’i çocuk 6 yaralı
Fethiye’de trafik kazası: 1’i çocuk 6 yaralı
Kediyi kurutmak hiç kolay olmadı!
Kediyi kurutmak hiç kolay olmadı!
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı
Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü 7 yaralı
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?