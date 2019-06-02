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Muğla'da Ukraynalı turistin şüpheli ölümü

MUĞLA Marmaris’te Ukrayna vatandaşı bir turistin cesedi bulundu. 60 yaşındaki Anatolii Stoianov isimli turistin kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra netlik kazanacak.

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinin Adaköy Mahallesinde bulunan Nimara Mağarası mevkindeki ormanlık yolda 60 yaşındaki Ukraynalı Anatolii Stoianov ölü olarak bulundu.

Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanılmayan turistin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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