Binali Yıldırım: Web sitesi iddiası külliyen yalan
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, NTV'de seçim özel yayınına konuk oldu.
NTV'de seçim özel yayınına konuk olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, "'Web sitesi için 80 milyon harcamışlar' diyor. Belediyenin sahip olduğu şirket bu parayla; 460 tane iş yaptırmış, 2 bin 285 satın alma yapmış, 150 kişi çalıştırmış. Personel ücreti, siber güvenlik hizmetleri, eğitim çalışmaları yaptırmış. Web sitesi iddiası külliyen yalan" şeklinde konuştu.