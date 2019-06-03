AK PARTİ

Yıldırım: İSPARK hiç zarar etmemiş.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkmayı prensipte olumlu karşıladığını bu konuda CHP ile temasa geçileceğini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimleriyle ilgili ilk etapta seçmenin kafasının karıştığını; ancak durumu izah ettikçe kuşkunun ortadan kalktığını söyledi. Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunu ise prensipte olumlu karşıladığını ifade etti.

Binali Yıldırım, NTV'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Açıklanan bir takım anket sonuçlarıyla ilgili konuşan Yıldırım, kendisi için en iyi anketin sandık olduğunu, yayınlanan anketlerin yönlendirme amaçlı kullanıldığını bunun da seçmenin iradesine saygısızlık olarak gördüğünü söyledi.

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