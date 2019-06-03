DÜNYA

Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını böyle uçurdu

Kanada’nın başkenti Ottawa’da etkili olan kasırga nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Binalarda da hasar meydana gelirken, polis yaralanan olmadığını ifade etti.

Kanada’da Gatineau dahil olmak üzere Quebec eyaleti ve Ontario eyaletinin Prescott ve Russell şehirlerine yönelik kasırga uyarıları yapıldı.

Şiddetli rüzgar, Ottawa'nın doğu bölgesindeki evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları yerlerinden söktü. Molozlar nedeniyle büyük bir otoyol da dahil olmak üzere birkaç sokak kapandı. Binalarda oluşan hasara rağmen, Ottawa polisi ‘bilinen bir yaralanma’ olmadığını ifade etti.

Kent halkı, baharın başlarından itibaren de sel baskınları ile mücadele ediyor. Başkent Ottawa’da bir yıldan daha az bir süre önce etkili olan kasırga nedeniyle hasar meydana gelmiş, kasırga mahalleleri dümdüz etmiş ve elektrik şebekesi ciddi zarar görmüştü.

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