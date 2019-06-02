MEDYA

Yok böyle şaka! Korkudan ruhunu teslim etti

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri gülme krizine soktu. Arkadaşlarına yılan şakası yaparken adamın o anları kameraya yansıdı.

Kırda yürürken arkadaşlarına şaka yapmak isteyen kafadarlar, arkadaşlarının çantasına oyuncak yılan bağladı. Önden yürüyen adam, arkasından gelen bir yılanın olduğunu fark edince korkudan nereye kaçacağını şaşırdı. İşte o anlar.

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