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Pitbulldan yavru kediye anne şefkati

Hatay’da, bir pitbull cinsi köpek, bitkin durumda gördüğü yavru kediye sahip çıktı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 'Şeşe' isimli pitbull cinsi köpek, bitkin durumda gördüğü yavru kediye saldırmak yerine sahip çıktı.

Kısa süre önce yavrularından ayrıldığı öğrenilen Şeşe, annelik içgüdüsü ile yavru kediyi sahiplendi. Şeşe’yi annesi sanan yavru kedi ise Şeşe’nin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Şeşe ise 10 gün önce bulduğu ve bir an olsun yanından ayırmadığı yavru kediyi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyor.

"BİZ ŞEŞE'Yİ SEVGİYLE BÜYÜTTÜK"

Şeşe’nin sahiplendiği yavru kedinin Şeşe’den başka kimseye yaklaşmadığını söyleyen Nurettin İmren, “Ortalama 2-3 senedir Şeşe’yi besliyorum. Şeşe şu an 6 yaşında, yavruları yanından gideli birkaç ay oldu. Köpeğimizi sevgi ile büyüttüğümüz için pitbullar hakkında söylenen yok 'pitbull şöyle yaptı, pitbull bugün şu çocuğu ısırdı, şu çocuğu yaraladı' gibi bir olaya karışmadı. Çünkü biz köpeğimizi sevgiyle büyüttük. Burada insanlar çıkıp sevdi kendisini, herhangi bir saldırma komutu öğretmedik” dedi.

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