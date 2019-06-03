PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, 6 odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Milli 'Atak' taarruz helikopteri de gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.