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PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı mağara vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekatı'nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden 'Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, 6 odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Milli 'Atak' taarruz helikopteri de gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

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