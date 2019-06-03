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İstanbul Fatih’te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

İSTANBUL Fatih Aksaray'da meydana gelen olayda; iddiaya göre, döviz bürosu sahibi Bilal Ö., lüks otomobiliyle cadde üzerinde bir dükkana geldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İSTANBUL Fatih Aksaray'da yapılan silahlı saldırıda döviz bürosu sahibi Bilal Ö., bacağından yaralandı.

Otomobiline 25 el ateş edilen Bilal Ö., saldırıya tabancasıyla karşılık vererek yakındaki binaya sığındı.

Polis kaçan saldırganı arıyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilal Ö. ile olayla birlikte paniğe kapılan çevredeki vatandaşların yakındaki binalara kaçması yer alıyor.

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