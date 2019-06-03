AK PARTİ

Binali Yıldırım: Fevkalade talihsiz bir karardır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararı için, "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararına ilişkin, "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Ümit ederim YSK, aklıselimle değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebebiyet verecek bu işten vazgeçer" dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece Hürriyet Caddesinde esnafına ziyarette bulundu. Burada, halkın yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Hürriyet Caddesi'nde bulunan İYİ Parti Seçim standını da ziyaret eden Yıldırım, buradaki görevlilere başarılar diledi.

Bu sırada kimi İYİ Partililer, "Her şey güzel olacak" sloganı attı. AK Partililer de buna "Her şey daha güzel olacak" karşılığını verdi.

Esnaf ziyaretini devam ettiren Yıldırım, gazetecilerin YSK'nın, sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi yönündeki kararını sordu.

Karara itiraz edildiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken, birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağlamıştı. Hal böyle iken bir yandan sorumlu tuttuğu, bir yandan suçladığı insanları, yapılacak bir seçimde, 'tekrar görev yapabilirler' diye karar vermesi, yapılacak seçimlere şimdiden soru işaretleri oluşturmuştur. AK Parti olarak partimiz, bu karara karşı itirazını yapmıştır. Ümit ederim YSK, aklıselimle değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebebiyet verecek bu işten vazgeçer."

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