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Antalya’da koca dehşeti Eşini ağır yaraladı

ANTALYA'da hurda toplayıp satan Süleyman Ü. (55), boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle ağır yaraladı.

ANTALYA’nın Kepez ilçesinde boşanmak isteyen ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısını eve çağıran adam, eşinin karnına av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde bekleyen kocayı gözaltına aldı.

Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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