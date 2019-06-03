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Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları!

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Ege’deki adalarında 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen Türk tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçtiğimiz bayram tatillerine nazaran bu yıl Ayvalık’tan Yunan adalarına yönelik geçişlerde yaklaşık yüzde 25 oranında düşüş yaşandığı öğrenilirken, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla normal günlerle kıyasla Midilli-Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferlerindeki hareketlilik ise dikkatlerden kaçmıyor.

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