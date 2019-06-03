Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları!

Geçtiğimiz bayram tatillerine nazaran bu yıl Ayvalık’tan Yunan adalarına yönelik geçişlerde yaklaşık yüzde 25 oranında düşüş yaşandığı öğrenilirken, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla normal günlerle kıyasla Midilli-Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferlerindeki hareketlilik ise dikkatlerden kaçmıyor.