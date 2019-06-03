İstanbul'da fırın sahibine silahlı saldırı
İSTANBUL Kağıthane'de eski çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi, fırın sahibine silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna 2 kurşunla ağır yaralanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İSTANBUL Kağıthane’de bir fırının eski çalışanı, geldiği iş yerinde eski patronunu göğsünden iki kurşunla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Yaralı patron hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.