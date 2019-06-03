Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
ANKARA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
ANKARA'da polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözaltına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.