Çorum'da yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
ÇORUM’da seyir halindeyken refüje çarpan TIR'ın kapağının açılması sonucu dorsede bulunan karpuzlar yola saçıldı. Yol, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
ÇORUM'da, refüje çarpan TIR'ın dorsesindeki karpuzların dökülmesi sonucu karayolu 2 saat ulaşıma kapandı.
Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı. Karpuz tarlasına dönen yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.