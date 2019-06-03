Binali Yıldırım'dan Ramazan Bayramı tebriği

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Biz ne yaptıysak milletimizin, hayatı bayram tadında yaşaması için yaptık. Millet aşkıyla çalışırız, #YineBizYaparız Ramazan Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım mesajının altına 1 dakika 13 saniyelik bir video ekledi.