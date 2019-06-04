POLİTİKA

Abdullah Gül bayram namazını Beykoz'da kıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Beykoz Hasan Yavuz Camisi'nde kıldı.

Abdullah Gül, bayram namazını kılmak için Kavacık'taki Hasan Yavuz Camisi'ne geldi.

Abdullah Gül, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı, onlarla fotoğraf çektirdi. 

Gül, cami çıkışında yaptığı açıklamada, "Hayırlı bayramlar. Allah senesine hayırla yetiştirsin. Bütün İslam alemine, memleketimize, huzur ve iyilikler versin." dedi. 

Abdullah Gül, daha sonra camiden ayrıldı. 

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