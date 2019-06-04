POLİTİKA

Binali Yıldırım: " Rakiplerimin de bayramını kutlamak gayet insani bir şeydir"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Rakiplerimin de bayramını kutlamak gayen insani bir şeydir" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım, "Rabbim , sağlık, sıhhat ve sağlık içinde nice bayramlar nasip etsin. Seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Kurallara uyun .Biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Anadolu'ya çok sayıda hemşerimiz gitti. Uzun bir bayram tatili .23 Haziran'da İstanbul'a dönmeyi ihmal etmesinler. 23 Haziran'da İstanbul Bayramı var. İstanbul Bayramına tüm hemşerilerimizi bekliyorum" dedi. Öte yandan sosyal medya hesabından rakiplerinin bayramını tebrik etmesi sorulan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; " Bayram herkes içindir. Seçim demokrasi bayramı demektir. Rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani bir şeydir" dedi. Bugünü İstanbul'da geçireceğini söyleyen Yıldırım; " Yarından itibaren il dışına çıkacağım. Sivas, Diyarbakır,Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim. İki gün şehir dışında olacağım" dedi. 

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