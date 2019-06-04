Bakan Hulusi Akar "Kimsenin haddi değil"

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün akşam saatlerinde Yüksekova’ya geldi.

Buradan helikopterlerle Derecik’e geçen Bakan Akar ve TSK’nin komuta kademesi, ramazan ayının son iftarını sınırın sıfır noktasındaki Mehmetçik ile yaptı. Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki terör yuvalarına yönelik başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik'e hitap eden Bakan Akar, sözlerine şehitlere rahmet, gazilere şifa dilekleriyle başladı.

Birliklerin faaliyetlerini birebir takip ettiklerini, Mehmetçik'in arazide şanlı tarihine yaraşır şekilde büyük başarı gösterdiğini ifade eden Akar, "Zor arazi koşullarında Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Azim ve kararlılıkla devam eden harekatta 28 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin orada girilmedik inleri kalmayacak. Bu harekatın sonunda inşallah ülkemizi, milletimizi bu bölgedeki terör tehdidinden kurtaracağız. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kimsenin haddi değil"

Pençe Harekatı’nın yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesinde de terörle mücadelenin devam ettiğini dile getiren Akar, "Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatlarda son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de 11 teröristi etkisiz hale getirdik. Böylece 27 Mayıs’tan beri 64 terörist etkisiz hale geldi" dedi.

Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirterek "Bununla ilgili çalışmalarımız ayrıntılı bir şekilde sürüyor. Kara, Hava Kuvvetlerimizin asli görevi bu. Gece gündüz demeden başta Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve tüm sıralı komutanlar, subay, astsubayımız bu işle ilgilenmektedir" ifadelerini kullandı.