Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu açıklaması "Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından açıklamada bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Tükenmişlerin, yenilmişlerin kendilerini yenileme isteği zaman zaman yeni parti iddialarını gündeme taşıyor. Siyasi partiler demokrasinin akan nehridir. Bu nehirleri küçültmenin gereği yoktur. Davutoğlu bey ne yapacak? 103 parti var, 104 olacağım diyorsa yolu açık olsun."