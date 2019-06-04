Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı.

Pençe devam edecek

Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek.

YSK'nın kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan, ancak seçimlerin iptal edilmesiyle birlikte haklarında soruşturma başlatılan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları, seçim müdürleri ve seçim personelinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev yapacağı yönünde karar aldı.

Geri adım söz konusu değil

(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil."

İdlib ve Fırat'ın doğusu

Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir.