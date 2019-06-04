Ekrem İmamoğlu bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı.

Daha sonra cami önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum. Umut ederiz, centilmence, bundan sonrası için güzel cümlelerin kurulduğu ve insanların birbirine güzel mesajlar verebildiği bir kampanya süreci olur. Bu anlamda ben de rakiplerimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, YSK'nın sandık görevlileri ile ilgili kararını üzücü olarak nitelendirdiğini yinelerken, "Ramazan ayının girişinde böyle bir karar verip, son gününde böyle bir karara imza atarak aslında gerekçeli kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş oldular. Demokrasi ağır darbe almıştır." dedi.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak tv programına katılma konusundaki görüşleri sorulan İmamoğlu, "Biz zaten fikrimizi defalarca söylemiştik. Bu çağdaş bir ortamın gereği. Asla şartlı bir süreci kabul etmemekle beraber, İstanbul konusu üzerinde konuşmada hemfikirim. Tabi İstanbul'un geçmişi, geleceği ve 31 Mart'ta yaşadığı seçim süreci var. Bunları da tartışacağımız bir programı çok isterim. Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler." şeklinde konuştu.