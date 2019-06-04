GÜNCEL

Yanlış yola giren sürücü merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi

Bitlis’te trafiğe kapalı olan yola yanlışlıkla giren sürücü, yolun diğer ucunda bulunan merdivenlerden aracıyla çarşıya indi.

Bitlis merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen yola giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni aracıyla inmek zorunda kaldı.

Bir ucu normal yol, çarşı merkezine bakan kısmı ise merdiven olan yola yanlışlıkla giren sürücü, çarşı merkezine merdivenleri hızlı bir şekilde inerek girdi.

O esnada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, kameraya yansıyan görüntünün ise kazanın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ak Partili Mahir Ünal Yıldırım -İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi
Ak Partili Mahir Ünal Yıldırım -İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi
Göztepe Trabzon'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan için harekete geçti
Göztepe Trabzon'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan için harekete geçti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
Cemil Çiçek'ten dikkat çeken açıklamalar
Cemil Çiçek'ten dikkat çeken açıklamalar
'Binali Bey’e verdim bu kez İmamoğlu’na diyen kişi bakın kim çıktı
'Binali Bey’e verdim bu kez İmamoğlu’na diyen kişi bakın kim çıktı
Real Madrid Eden Hazard için kesenin ağzını açtı
Real Madrid Eden Hazard için kesenin ağzını açtı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a "Kabul ediyorum"
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a "Kabul ediyorum"
Ekrem İmamoğlu bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
Ekrem İmamoğlu bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bin
Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bin
Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı
Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Bakan Hulusi Akar "Kimsenin haddi değil"
Bakan Hulusi Akar "Kimsenin haddi değil"
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati