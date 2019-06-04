POLİTİKA

Süleyman Soylu "6 teröristten biri 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı. 

"30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." diyen Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. 

Teröristlerden birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman olduğu açıklanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ak Partili Mahir Ünal Yıldırım -İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi
Ak Partili Mahir Ünal Yıldırım -İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi
Göztepe Trabzon'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan için harekete geçti
Göztepe Trabzon'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan için harekete geçti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
Cemil Çiçek'ten dikkat çeken açıklamalar
Cemil Çiçek'ten dikkat çeken açıklamalar
'Binali Bey’e verdim bu kez İmamoğlu’na diyen kişi bakın kim çıktı
'Binali Bey’e verdim bu kez İmamoğlu’na diyen kişi bakın kim çıktı
Real Madrid Eden Hazard için kesenin ağzını açtı
Real Madrid Eden Hazard için kesenin ağzını açtı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da borçları olduğu iddia edilen genç intihar etti
Adana'da borçları olduğu iddia edilen genç intihar etti
Temel Karamollaoğlu "Kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi kolay değil"
Temel Karamollaoğlu "Kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi kolay değil"
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Yanlış yola giren sürücü merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi
Yanlış yola giren sürücü merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a "Kabul ediyorum"
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a "Kabul ediyorum"
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Ekrem İmamoğlu bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
Ekrem İmamoğlu bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati