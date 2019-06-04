Süleyman Soylu "6 teröristten biri 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç"

Ak Partili Mahir Ünal Yıldırım -İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi

Göztepe Trabzon'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan için harekete geçti

'Binali Bey’e verdim bu kez İmamoğlu’na diyen kişi bakın kim çıktı