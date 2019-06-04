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Adana'da borçları olduğu iddia edilen genç intihar etti

Adana'da borçları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen Egemen Ş. (35), yaşadıkları apartmanın 8. katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir borçları yüzünden bunalımda olduğu iddia edilen Egemen Ş., oturdukları apartmanın 8. katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Egemen Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sırasında Egemen Ş.'nin annesi Nazlı Ş. ile yakınları sinir krizi geçirdi. Nazlı Ş., oğlunun yüzünü son bir kez görebilmek için uzun süre gözyaşı döktü ama başarılı olamadı. Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi diye feryat eden Egemen Ş.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Egemen Ş.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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