POLİTİKA

Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattı inşaatında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mehmet Altun ile Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, İstanbul'a hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı personeliyle bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, 2 Kasım 2018'de Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu yerde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mehmet Altun'un ailesini ziyaret etti.

Aileyle bayramlaşan ve başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Bir kaza sonucu ve elinde olmayan bir nedenle hayatını kaybediyor. Bunları önlemek, bunların önlemini almak lazım." dedi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu. 

Daha sonra evden ayrılan Kılıçdaroğlu, sokakta kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Hasan adlı çocuğu kucağına alarak sevdi. Bazı çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, elini öpen bir çocuğun elini öptü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra otoyol inşaatı sırasında hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz’ın ailesine de ziyarette bulundu.

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