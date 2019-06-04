GÜNCEL

Caddebostan Plajı bayramın ilk günü İstanbulluların akınına uğradı

İstanbul’da bayramın ilk günü sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti. Kadıköy Caddebostan’daki halk plajı yoğun ilgi görürken, herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı plaj kenarında cankurtaran ve ambulans hazır bekletildi.

Ramazan ayının sonra ermesiyle İstanbullular bayramın ilk günü kendilerini plajlara attı. Bayramla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Yakası’nda Caddebostan’da açılan halk plajına vatandaşlar akın etti. Kendilerini serin sulara atan vatandaşlar, denizin keyfini doyasıya çıkardı. Plajdaki doluluk oranının yüksek olduğu görüldü. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı cankurtaranlar sahil boyunca botla devriye gezdi. Ayrıca plajın hemen dış tarafında bir ambulans da hazır bekletildi. Bayramın ilk gününde adeta dolup taşan plaj, İHA tarafından havadan görüntülendi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyareti
Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya vergi suçlaması
Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'ya vergi suçlaması
Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü
Sapanca Gölü'nde su samuru görüldü
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe
Murat Kurum açıkladı bayram sonrası aynı anda başlıyor
Murat Kurum açıkladı bayram sonrası aynı anda başlıyor
İstanbullular şehri terk etti Şile plajları boş kaldı
İstanbullular şehri terk etti Şile plajları boş kaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek teker şovu kötü bitti
Tek teker şovu kötü bitti
300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu
300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Kurtuluş Savaşı'nı yok sayana imama soruşturma açıldı
Kurtuluş Savaşı'nı yok sayana imama soruşturma açıldı
Mahir Ünal "Yayın için CHP ile temastayız"
Mahir Ünal "Yayın için CHP ile temastayız"
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram paylaşımı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati