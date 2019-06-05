Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde "Pençe" mesajı

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında dün Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne de gitti.

Balkayalar bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı üs bölgesine gelişinde birlik komutanından hudut tekmili alan Akar, daha sonra mevzideki askerlerle tek tek sohbet etti. Askerlerin bayramını kutlayan Akar, Hakurk bölgesini gören üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Akar, denetleme ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletinin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu belirtti.

Mehmetçik'in fedakarca yaptığı görevlere dikkati çeken Bakan Akar, "Mehmetçik, gözünü kırpmadan kendisine verilen görevleri 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.

Milletinin gösterdiği sevgi, güven ve ettiği duaları Mehmetçik için ilham kaynağı olarak nitelendiren Akar, "Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan güveni bizim için büyük bir takdir meselesidir. Bu güvene layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız." ifadelerini kullandı.