Çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerinde, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde nesli gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan çizgili sırtlan, Hatay'da görüntülendi.

Bakanlık, çizgili sırtlanın diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntıları, hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlar, böcekler ve yakalayabildiği küçük memelilerin yanında, kavun, karpuz ve üzüm gibi meyveler, bazı sebzeler ve yabani yemişlerle beslenebildiğini belirtti.

15 yıl yaşayabilen çizgili sırtlanların, çok aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı zamanlarda evcil hayvanlara da saldırabildiği ifade edildi.

Bakanlık, Türkiye'de sadece Hatay'da bulunan dağ ceylanı için ise 2013 yılında kurulan üretme merkezinde umut verici gelişmeler yaşandığını duyurdu.