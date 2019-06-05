GÜNCEL

1800 yıllık antik tiyatro ihtişamıyla kendine hayran bırakıyor

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale’deki Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan bin 800 yıllık antik tiyatro, gece aydınlatılmasının yapılıp gece etkinlikleriyle ziyaretçi sayısının artırılmasını bekliyor. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, aydınlatılma sayesinde bölgeye önce 3 ardından 5 milyon ziyaretçi hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’ndeki bin 800 yıllık antik tiyatro, ziyaretçilerini bekliyor. Bölgeye gelen turistler, beyaz travertenler, antik havuz ve antik kentin yanı sıra antik tiyatroya da oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Asırlara meydan okuyup dimdik ayakta kalan devasa yapının, geceleri de aydınlatılıp bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması bekleniyor. 
Gece aydınlatmasının turist sayıları için oldukça önemli olduğunu aktaran Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde yer alan Antik Tiyatro’nun özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılması orada görsel özelliklerin yüksek gösterilerin yapılması yerli ve yabancı sayıları arttıracaktır. Pamukkale’nin gece aydınlatılmasının yapılmasıyla da bu daha da önem kazanır. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak
Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak
FIFA'da Infantino yeniden başkan
FIFA'da Infantino yeniden başkan
Abdullah Avcı onay verdi! Eski Aslan Kartal oluyor
Abdullah Avcı onay verdi! Eski Aslan Kartal oluyor
İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim
İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim
Bakanlık e-ihale modeliyle satışa başladı! Kapış kapış satıldı...
Bakanlık e-ihale modeliyle satışa başladı! Kapış kapış satıldı...
Ak Parti heyetinden CHP'ye ziyaret
Ak Parti heyetinden CHP'ye ziyaret
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü
Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü
Çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere para cezası
Çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere para cezası
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Çorlu'da trafik kazası: 5 ölü
Çorlu'da trafik kazası: 5 ölü
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde "Pençe" mesajı
Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde "Pençe" mesajı
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri