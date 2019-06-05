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Şarkıcı Alpay'a terör soruşturması açıldı

Usta şarkıcı Alpay'a konser sırasında "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin" sözünden dolayı terör suçundan soruşturma açıldı.

83 yaşındaki pop şarkıcısı Alpay, müzik kariyerinin 50'nci yılını 22 Mart'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutladı.

KONSER SIRASINDA FOTOĞRAFLARI GÖSTERİLDİ

Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildi. Bu sırada Alpay, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin" dedi.

SEYİRCİ ŞİKAYET ETTİ

Sabah'ın haberine göre, o gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay'ın terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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