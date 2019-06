Bayramın ilk günü, Can Yaman ve Demet Özdemir’in aileleri mangal partisinde buluştu. Can Yaman amcası İbrahim Namlı’nın kız torunuyla havuza girdi ve yüzdü. Can Yaman, yüzerken amcası İbrahim Namlı “Allah size de böyle bir evlat verir…” diye temenni de bulunuyor ve ardından Demet Özdemir’in kahkahası yükseliyor.