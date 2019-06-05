POLİTİKA

Bahçeli: "Bu seçimin çok farklı sonuçlara doğru yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "artık belediye seçiminin ötesine geçmiştir" diye konuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den bayramlaşma programında son dakika açıklamalar...

Bahçeli, "Her vatandaşımız 23 Haziran'da sandığa gitmeli" çağrısında bulundu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Avrupa'yı şaşkına çevireceğiz"

İptal edilmiş büyükşehir seçimi artık bunun daha da ötesinde bir anlam kazanmıştır. İstanbul'da yaşayan seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımızın en geç 21 Haziran'da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı. 23 Haziran pazar günü sandığa giderek tartışmalara son verecek, Avrupa'yı şaşkına çevireceğiz.

Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK vardır

İstanbul seçimi mahalli idareleri seçimlerinin çok ötesinde, Türkiye üzerinden kurulmak istenen büyük oyunu neticelendirmek maksadıyla çaba gösterilen bir seçim olmuştur. Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK ve hırslı politikacılar vardır. Oylar çalınmıştır, millet iradesi oylarına kavuşacaktır.

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