Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen Anadolu dağ turnası (Grus grus), Samsun’un Bafra ilçesinde yer alan Kızılırmak Kuş Cenneti’nde yavrusuyla birlikte görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
Başlarında kırmızı leke bulunmaması Anadolu dağ turnalarını diğerlerinden ayıran en önemli fark olarak göze çarpıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde keşfedilen Anadolu dağ turnası (grus grus), dünyada sadece Türkiye, İran, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor. Dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen bu alt türün Türkiye'deki yaşam alanlarını ise sulak alanlar oluşturuyor. Sulak alanlardaki kurutma çalışmaları, baraj, yol inşaatları ve üreme döneminde çıkarılan sazlık yangınları, dünyanın en nadir turna alt türünün varlığını tehdit ediyor.