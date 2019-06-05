Bakan Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramının 2’inci gününde Arnavutköy’de Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programa katıldı.

Bakan Soylu, kıldığı bayram namazıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan yorumlara sert tepki gösterdi.

'Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşuyor'

Süleyman Soylu, kıldığı bayram namazıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan yorumlarla da değinerek ömründe namaz kılmayan, cami yolu bilmeyen herkesin konuştuğunu ifade etti.