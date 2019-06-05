POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

Demirören Haber Ajansı

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, daha sonra Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu

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