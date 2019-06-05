Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.



Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, daha sonra Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu