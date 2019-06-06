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Şile Saklıgöl'de çardak çöktü vatandaşlar göle düştü

ŞİLE Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞİLE Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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