Paris'te 200 bin Euro'luk kuyumcu soygunu kamerada

Kuyumcu dükkânının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncuların kapıyı çaldığı; içeriye müşteri gibi girdikleri görülüyor. Şapkalı olan soyguncu, dükkânın içerisindeki vitrin camlarını kırarak eşyaları çalarken, diğerinin işletme sahibini zapt ettiği görülüyor.

Sopalarla soyguncuları kovaladılar

Ayrıca, durumu fark eden vatandaşların sopalar ile soyguncuları kovaladığı görülüyor.

Mücevherler 200 bin euro değerinde

Yerel medya, soygunda 200 bin euro değerinde değerli eşyanın çalındığını; soyguncuların olay yerinden motosikletler ile kaçtıklarını duyurdu.

Polisin, soygunla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.