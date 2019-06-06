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Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama öfkeli yanıt

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, bir hayranının kendisini elleyip öpmeye çalışmasına, ve olaya "Başka ne bekliyordun?" yorumunu yapanlara Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, Barcelona'da bir hayranının kendisini elleyip öpmeye çalışmasına üzerine eylemi destekleyen hayranlarına da Twitter'dan sert tepki gösterdi.

BİR HAYRANI ÖPMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, eşi Liam Hemsworth ile bir törene katılan Miley Cyrus hayranlarıyla bir araya gelirken arkasından yaklaşan bir adamın ünlü şarkıcıyı boynundan tutup kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı görülüyor. Olay yaşandığı sırada Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth korumaların eşliğinde araçlarına doğru ilerliyordu.

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